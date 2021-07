Fella: “Palermo scelta giusta, tutto sulla trattativa. Faremo campionato importante”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del nuovo acquisto del Palermo, Giuseppe Fella

Prosegue il ritiro pre-campionato per il Palermo di mister Giacomo Filippi, reduce dal successo in amichevole contro il Potenza, nella sfida andata in scena ieri sera all'Alfredo Viviani . Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo acquisto del Palermo Giuseppe Fella , si è presentato ai cronisti direttamente dalla sede del ritiro rosanero a San Gregorio Magno.

"La trattativa è stata un pò lunga dato che alcune cose andavano perfezionate e sono convinto di aver fatto un'ottima scelta. Mi aspetto un campionato pieno di soddisfazioni e sono sicuro che faremo un campionato importante. Trattativa della scorsa stagione? C'era interesse anche lo scorso anno, ma in quel periodo speravo di restare a Salerno e solo all'ultimo giorno sono andato all'Avellino, non so se anche il Palermo in quegli ultimi giorni mi cercò. Palermo? Mi sono fatto un'ottima idea dei rosanero, mi è panciuta come hanno affrontato il ritorno ad Avellino, non si sono difesi ma hanno provato a giocare a viso aperto".