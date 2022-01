Felici: “Tutto sul mio ruolo. Lecce o Palermo? Non decido io”

Felici è tornato ad essere un calciatore del Palermo, in prestito dal Lecce fino al termine della successiva stagione. Queste le parole dell'attaccante classe 2001 in conferenza stampa

Mattia Felici è tornato ad essere un calciatore del Palermo. L'attaccante è arrivato in prestito dal Lecce e vestirà la maglia rosanero. Il classe 2001 è rimasto nel cuore dei tifosi palermitani per la grinta mostrata sulla fascia di competenza, che spesso variava in base alle richieste del mister Pergolizzi, non solo a livello di spinta offensiva ma anche di un prezioso contributo in difesa. Velocità, fantasia ed impegno sono i punti chiave di Felici che proverà a completare il lavoro lasciato a metà nella stagione di Serie D 2019/2020 a causa della pandemia dettata dal Covid-19. L'ala romana ha tenuto una conferenza stampa in casa Palermo in cui si è nuovamente presentato ai tifosi rosanero: