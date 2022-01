Felici: “Darò il massimo per il Palermo, ringrazio Mirri per l’opportunità”

Le dichiarazioni di Mattia Felici, nuovo acquisto del Palermo, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione

Il primo acquisto della sessione invernale di calciomercato del Palermo è Mattia Felici, esterno offensivo classe 2001 che ha già vestito in passato la maglia rosanero. Proveniente dal Lecce, il talentino cresciuto in Salento ha militato tra le fila del Palermo nella stagione 2019/20 in Serie D. In Sicilia, Felici ha collezionato 24 presenze e 4 gol, lasciando i rosanero dopo solamente un anno per tornare al Lecce in Serie B. Nel campionato cadetto non è però riuscito ad imporsi con la compagine giallorossa, solamente uno spezzone in Coppa Italia e nove presenze in Primavera con il Lecce, in circa un anno e mezzo di permanenza.