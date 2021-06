Fallimento vecchio Palermo: ok al pagamento del 21% ai creditori, c’è Lucchesi

Calciatori, dirigenti e dipendenti che lavoravano nel vecchio Palermo fallito nel 2019 riceveranno a breve una prima tranche degli importi dovuti pari al 21% del credito

A quasi due anni dall'ufficialità del fallimento dell'U.S. Città di Palermo, datato ottobre 2019, la curatela ha calcolato l'importo del primo riparto spettante a tutti i soggetti creditori che ne hanno legalmente diritto. Tra questi, ovviamente, gli ex tesserati della vecchia società rosanero, calciatori, dirigenti e componenti dello staff a vario titolo, oltre ai dipendenti del club all'epoca. Una prima tranche che dovrebbe essere riscossa, salvo opposizione dei giudici, entro il mese di luglio 2021, una cifra pari al 21% del credito complessivo per ogni creditore. Gli ex giocatori rosanero riceveranno quindi, una prima parte degli stipendi non elargiti dalla vecchia proprietà relativi al periodo compreso tra marzo e luglio del 2019.