Fabio Lupo: “Palermo? C’è ancora tempo per rimediare. Io e De Rossi alla Spal…”

"Sono innamorato di Palermo e Venezia, due esperienze professionali abbastanza particolari". Così Fabio Lupo , intervenuto ai microfoni della Palermo Football Conference, presso "La Braciera in Villa". Diversi i temi trattati dall'ex dirigente di Palermo e Venezia : dalla lotta promozione in Serie B , con il Parma in vetta alla classifica, alle prestazioni offerte dalla Roma di Daniele De Rossi , ex allenatore della Spal con il quale lo stesso Lupo ha lavorato.

"Mi dispiace per il Palermo, ma c'è ancora tempo per rimediare. Sono contento, invece, per i lagunari. La Serie B, però, ha ancora molto da dire e sentenze da decretare - ha proseguito Lupo -. Problemi con De Rossi alla SPAL? Il rapporto direttore-allenatore è come il rapporto marito e moglie. Ci si mette insieme e ci si può lasciare. Sono contento per De Rossi alla Roma. L’avevo detto quando è arrivato, che per lui paradossalmente sarebbe stato più semplice in giallorosso. Ci siamo chiariti dopo il suo attacco al mercato in conferenza. Il suo è stato un errore di inesperienza in termini di comunicazione. Ci sono tante storie di discussioni tra allenatore e direttore sportivo", ha concluso.