F. Andria, Ginestra: “Palermo fortissimo, ma possiamo giocarcela. Conterà approccio”

Le parole del tecnico della Fidelis Andria, Ciro Ginestra, alla vigilia della sfida contro il Palermo di Giacomo Filippi

Alle ore 14:30, allo Stadio "Degli Ulivi", andrà in scena la sfida valida la tredicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C . Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno in campo dopo la sconfitta rimediata nella giornata di mercoledì sul campo del Catanzaro; al contrario, la formazione pugliese, affronterà i siciliani dopo il successo maturato contro il Foggia. A presentare la sfida alla vigilia è il tecnico della Fidelis Andria, Ciro Ginestra, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

Inevitabile la parentesi relativa alle tante assenze: "Infortuni? Tutti insieme è un problema serio, numericamente non abbiamo come sostituirli. Chi scenderà in campo domani sono sicuro che saprà cosa fare e che farà bene. Certo da fastidio che manchino tutti insieme, ma con lo stesso approccio avuto in Coppa Italia possiamo fare bene. Dobbiamo incontriamo una squadra fortissima sotto tanti aspetti, con un grande blasone. Ma anche noi siamo una buona squadra, lo continuo a dire e qualcuno mi prende per pazzo, ma io dico che se questa squadra sta bene con la testa può vincere con chiunque".