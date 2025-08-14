Ex rosa, Lucioni: “Il Palermo ha fatto un mercato fuori categoria e credo che farà un campionato da solitaria”

“Il Frosinone in questo momento è un cantiere aperto, alcuni nuovi acquisti si sono fatti male e stanno continuando a prendere i giocatori. L’anno scorso ci siamo salvati e non era scontato: a febbraio eravamo ultimi in classifica, è stato fatto qualcosa di straordinario. È una società storica, il Presidente Stirpe è tra i più longevi insieme a Vigorito. È una società che deve stare stabilmente in Serie B e puntare anche a qualcosa in più. Come Benevento, sono piazze che vivono di calcio e lo hanno nel DNA. Gli auguro che possano arrivare risultati idilliaci. Tolto Lecce, dove vivo con la mia famiglia e siamo stati adottati dalla città, a Frosinone e Benevento siamo stati molti bene. Il Palermo ha fatto un mercato fuori categoria e credo farà un campionato da solitaria. La piazza è di un’altra categoria, la squadra che stanno allestendo è veramente forte: Inzaghi potrà dare quel plus che mancava fino a poco tempo fa. Secondo me ad oggi non ci sono altre squadre che possano mettere in difficoltà il Palermo in Serie B, anche se poi tutte le partite sono difficili“.