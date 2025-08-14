mediagol palermo Ex rosa, Lucioni: “Il Palermo ha fatto un mercato fuori categoria e credo che farà un campionato da solitaria”

Le parole

Ex rosa, Lucioni: “Il Palermo ha fatto un mercato fuori categoria e credo che farà un campionato da solitaria”

Palermo Calcio
L'ex difensore del Palermo ha rilasciato un'intervista, indicando i rosanero come gli assoluti favoriti per la vittoria del campionato di B
⚽️

Fabio Lucioni, difensore che ha militato nel Palermo poco prima del ritiro, ha rilasciato un'intervista a Beneventonews24.it, soffermandosi sul campionato di B:

Il Frosinone in questo momento è un cantiere aperto, alcuni nuovi acquisti si sono fatti male e stanno continuando a prendere i giocatori. L’anno scorso ci siamo salvati e non era scontato: a febbraio eravamo ultimi in classifica, è stato fatto qualcosa di straordinario. È una società storica, il Presidente Stirpe è tra i più longevi insieme a Vigorito. È una società che deve stare stabilmente in Serie B e puntare anche a qualcosa in più. Come Benevento, sono piazze che vivono di calcio e lo hanno nel DNA. Gli auguro che possano arrivare risultati idilliaci. Tolto Lecce, dove vivo con la mia famiglia e siamo stati adottati dalla città, a Frosinone e Benevento siamo stati molti bene. Il Palermo ha fatto un mercato fuori categoria e credo farà un campionato da solitaria. La piazza è di un’altra categoria, la squadra che stanno allestendo è veramente forte: Inzaghi potrà dare quel plus che mancava fino a poco tempo fa. Secondo me ad oggi non ci sono altre squadre che possano mettere in difficoltà il Palermo in Serie B, anche se poi tutte le partite sono difficili“.

Leggi i
commenti
Palermo: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA