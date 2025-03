Ex rosa, Berti: “Il Palermo ha una squadra importante, mi aspettavo di più. Spero che Dionisi…”

Gianluca Berti , ex portiere del Palermo tra le altre, è intervenuto ai microfoni di "Tuttomercatoweb", in cui ha parlato dell'attuale momento dei rosanero e dei principali temi tra Serie A e Serie B:

L'ex estremo difensore dei rosanero è intervenuto in merito al campionato dei siciliani : "Palermo? Mi aspettavo qualcosa in più. Ha una rosa importante - ha dichiarato Berti -. Con la rinnovata fiducia a Dionisi spero possa centrare i playoff e fare qualcosa di importante."

Berti ha anche espresso la sua opinione sulla Sampdoria: "È la più grossa delusione della Serie B. Quando vieni da una retrocessione non è mai facile - continua l'ex portiere -. C’erano molte aspettative, chiunque metteva la Sampdoria tra le squadre in lotta per la promozione ma la stagione è nata male. C’è stata una girandola di portieri non indifferente. Alcuni calciatori non hanno reso per il valore che hanno, ma qualcosa è andata storto."