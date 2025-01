Ex Palermo, Rubinho: “Sirigu ha trovato gli stimoli giusti”

L'ex portiere brasiliano si è espresso sul ritorno al Renzo Barbera del suo ex compagno di squadra Salvatore Sirigu , che a 38 anni difende la porta rosanero: "Bello. Tornare a casa è sempre un piacere per tutti - ha dichiarato Rubinho - Ha trovato gli stimoli giusti, e ogni volta che entra in campo magari gli passano per la mente gli anni che furono."

L'ex portiere della Juventus ha parlato dell'attuale situazione della Serie A: "Il Napoli corre verso lo Scudetto e per me non è una novità. Conte è forte, intelligente e fa giocare bene la squadra. Nessuna sorpresa. Kvara è un giocatore importante ma il Napoli ha fatto bene anche senza di lui. Il mister sarà bravo a gestire la situazione. Garnacho? ha caratteristiche differenti. Kvara è più forte. Se arrivasse Garnacho farebbe bene. Ma come qualità preferisco il georgiano. Juve? Scherzavo con un amico e prima della partita ho detto che sicuro avrebbe pareggiato. La Juve ormai è la squadra dei pareggi. Vince quando non è preventivabile e spesso pareggia. Peccato. Speriamo che l’anno prossimo possa fare una buona stagione - ha concluso l'ex portiere della Juventus - ."