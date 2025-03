Ex Palermo, Rubinho: “i rosanero devono andare in Serie A”

Rubinho , ex portiere del Palermo tra le altre, è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb", in cui ha analizzato il momento dei rosanero.

LA SITUAZIONE DEI ROSANERO

L'ex Juventus ha parlato del Palermo, e della stagione non positiva: "Sembrava che dovessero cambiare allenatore, poi è rimasto. Il Palermo è una società importante e deve andare in Serie A. Quando i risultati non arrivano la pressione aumenta e a volte sotto pressione qualcuno non rende", ha concluso.