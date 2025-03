Ex Palermo, Pelagotti: “Non mi aspettavo questo campionato. Sono un fan di Desplanches”

IL MOMENTO DEL PALERMO E I PORTIERI

L'ex estremo difensore ha affrontato il tema del momento negativo del Palermo, oltre che della gestione portiere: "Da tifoso sono disperato. Non riesco a capire come mai ci siano questi problemi. Il Palermo è destinato a salire, prima o poi capiterà, ma non mi aspettavo un campionato al di sotto delle aspettative così. Giro portieri in rosanero? Sono un fan di Desplanches. Quando mi chiesero di segnalarlo feci tanta pressione per farlo prendere, ma giocare a Palermo non è semplice. Gomis non si può valutare. Audero sta facendo molto bene da portiere esperto e può dare qualcosa in più".