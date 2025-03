Ex Palermo, Lucioni: “A novembre mi davano per spacciato, ora mi tolgo qualche soddisfazione”

Fabio Lucioni , a novembre scorso, ha rescisso consensualmente il suo contratto con il Palermo a causa di alcuni infortuni di troppo e di qualche disguido con la società, in particolare con l'ex direttore Morgan De Sanctis . Tuttavia, il classe 1987 non si è arreso e ha deciso di ripartire, firmando con il Frosinone lo scorso 3 febbraio. Da quando è in campo con i ciociari, la squadra ha ottenuto 10 punti nelle ultime quattro partite.

“Sono tornato dopo tre mesi a rivivere emozioni forti, perché questi ragazzi mi supportano e mi emozionano. È normale che, avendo vissuto certe situazioni in campo, sia più bravo a dare consigli e a confrontarmi con il mister. Ma fare l’allenatore non rientra nelle mie prospettive. Sto imparando l’inglese e studiando per diventare direttore sportivo. Vedremo quale porta si aprirà per il mio futuro. Oggi penso solo a essere un supporto per questa squadra. A novembre mi davano per spacciato, ma oggi mi sto togliendo quelle soddisfazioni che dimostrano che spacciato non lo ero affatto"