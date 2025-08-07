Ex Palermo, Liam Henderson è un nuovo calciatore della Sampdoria

L'ex centrocampista del Palermo è stato ufficializzato dai blucerchiati

Liam Henderson, centrocampista scozzese che ha militato nel Palermo nel 23/24, è passato ufficialmente alla Sampdoria da svincolato. Di seguito il comunicato della società ligure: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Liam Henderson (nato a Livingston, Scozia, il 25 aprile 1996). Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027 (con rinnovo a condizione fino al 30 giugno 2028)"