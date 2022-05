Ex Palermo, l’addio al calcio di Barreto: “Non ho voglia di ripartire, sarò tecnico”

Le parole dell'ex centrocampista di Palermo, Sampdoria e Atalanta, tra le altre, intervenuto per dare ufficialmente il suo addio al calcio giocato

Queste le parole di Edgar Barreto, ex centrocampista e capitano del Palermo che con Vazquez e Dybala incantava il 'Renzo Barbera' diversi anni fa. Una carriera all'insegna del sacrificio, uomo prima che giocatore, il paraguaiano si è sempre contraddistinto per dedizione e corsa sul campo, dando sempre il suo contributo anche nei momenti più delicati all'interno dello spogliatoio. Quattro stagioni al Palermo, cinque alla Sampdoria, due all'Atalanta, un cuore calcistico legato all'Italia. Intervenuto alle colonne odierne del Il Secolo XIX, Barreto ha così dato il suo addio al calcio giocato, chiudendo la sua carriera al NEC. Ecco, di seguito, le sue parole: "Lascio il calcio giocato. Ora riposerò un po', in futuro vorrei fare l'allenatore. Il mio modello è Giampaolo: contro la Fiorentina con il cuore sarò con lui e con la Samp. Mi sostengono molto, volevano che giocassi un altro anno ma il contratto scade, il rinnovo non c'è e così smetto. Sto per fare 38 anni, non ho più voglia di ripartire daccapo e di far cambiare vita ai miei figli. Mi hanno offerto di lavorare nel club, vedremo".