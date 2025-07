Ex Palermo, Henry lascia l’Italia: “Grazie. È stato un onore scoprirti”

Thomas Henry, ex calciatore rosanero da pochi giorni dopo il prestito annuale dal Verona, ha firmato con lo Standard Liegi, club di prima divisione belga. Il centravanti lascia l'Italia dopo quattro e, con un post sui suoi profili social, ha ringraziato per la sua esperienza: "Grazie Italia. È stato un onore scoprirti e imparare la tua lingua. A volte ti ho odiato, per i tuoi troppi episodi in cui il business e la politica sono più importanti dello sport. Anche momenti difficili come questo infortunio al ginocchio che mi ha tenuto lontano dal campo per troppo tempo.