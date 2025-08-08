Ex Palermo, Gennaro Tutino passa all’Avellino

Gennaro Tutino, calciatore che ha militato nel Palermo nella seconda parte della stagione 22/23, è stato ufficializzato dall'Avellino nella giornata odierna. Il classe 1996, raggiungerà Roberto Insigne alla corte di Biancolino. Di seguito il comunicato della società campana: "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla U.C. Sampdoria, a titolo temporaneo con diritto di opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in serie A dell’Avellino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Tutino.
L'ex attaccante dei rosanero è stato ufficializzato dall'Avellino, dopo l'esperienza poco fortunata con la maglia della Sampdoria
Cresciuto nel settore giovanile del Napoli il calciatore partenopeo ha collezionato in totale nei campionati professionistici italiani 289 presenze realizzando 80 gol e fornendo 28 assist ai propri compagni di squadra.
Benvenuto in Irpinia Gennaro!"
