Ex Palermo, Gennaro Tutino passa all’Avellino

Palermo
L'ex attaccante dei rosanero è stato ufficializzato dall'Avellino, dopo l'esperienza poco fortunata con la maglia della Sampdoria
Gennaro Tutino, calciatore che ha militato nel Palermo nella seconda parte della stagione 22/23, è stato ufficializzato dall'Avellino nella giornata odierna. Il classe 1996, raggiungerà Roberto Insigne alla corte di Biancolino. Di seguito il comunicato della società campana: "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla U.C. Sampdoria, a titolo temporaneo con diritto di opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in serie A dell’Avellino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Tutino.

Cresciuto nel settore giovanile del Napoli il calciatore partenopeo ha collezionato in totale nei campionati professionistici italiani 289 presenze realizzando 80 gol e fornendo 28 assist ai propri compagni di squadra. 

Benvenuto in Irpinia Gennaro!"

