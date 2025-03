Ex Palermo, Donati: “Spendere non significa avere per forza i risultati. Su Dionisi vi dico…”

L'ex centrocampista rosanero ha espresso la sua opinione in merito alla stagione del Palermo: "Stagione fallimentare? Sì, soprattutto per gli investimenti che sono stati fatti a inizio stagione e nel mercato di gennaio. Il problema è che spendere i soldi non significa avere per forza subito dei risultati. C'è bisogno di un percorso che è iniziato non molto tempo fa e quindi adesso sembra che sia tutto in discussione. Quando si spende tanto si aspettano subito i risultati, ma non è sempre così. Ci vogliono tempo - ha aggiunto Donati - programmazione, tante componenti per poi riuscire ad avere risultati.