Ex Catania, Raffaele: “Palermo secondo? Solo una gara a Bari. Forse fuori dai giochi”

L'ex tecnico del Catania non crede che il Palermo possa arrivare al secondo posto in Serie C, vedendo più favorite Catanzaro e Avellino

Giuseppe Raffaele, ex tecnico della Viterbese e del Catania tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo in cui ha affrontato il tema della lotta al secondo posto nel Girone C di Serie C:

“Catanzaro, Avellino e Palermo, pensavo che però potessero impensierire di più il Bari. Però diciamo che i pronostici sono stati rispettati. Ora ci sono i playoff, certo, arrivare secondi, sarebbe importante, ma alla fine l’importante è arrivare bene, con la giusta condizione. La favorita per il secondo posto sembra essere il Catanzaro ma può accadere di tutto. Abbiamo visto che lo stesso Catanzaro ha perso qualche settimana fa in casa col Monterosi, quindi occhio alle sorprese e il calendario può dire tutto o niente. Il Palermo sta bene, Baldini ha cambiato le cose, ha dato mentalità alla squadra, può dire la sua, ma il fatto che ha solo una partita da giocare, a Bari tra l’altro, credo che possa tagliarli dai giochi. L'Avellino? ha bisogno di trovare la giusta condizione di alcuni giocatori, se li ritrova ai massimo per i playoff, può essere tra le favorite”.