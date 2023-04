Euro 2032, Bonanno: “Condizioni per inserire Palermo tra le sedi ospitanti ci sono”

"Il Ministro Abodi, neanche tanto implicitamente, ammette che i tempi per la costruzione degli stadi in Italia sono lunghi ma che i 9 anni che ci separano agli Europei del 2032, possono e devono essere sufficienti per costruire stadi nuovi, moderni, sicuri ed accoglienti. Se questo vale per gli altri stadi italiani, perché non deve poter valere per Palermo? Concordo con il Ministro, gli Europei di calcio sembrano fatti per noi e sono una grande opportunità dalla quale la quinta città d’Italia non può e non deve essere esclusa. La nuova amministrazione ha già dimostrato disponibilità e visione e la sinergia con la Regione e con il Governo nazionale può essere decisiva per il rilancio dello stadio Barbera e della città. Le condizioni per inserire Palermo tra le sedi ospitanti ci sono tutte. A questo punto il Ministro dica chiaramente se c’è la volontà politica di farlo”.