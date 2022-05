Entella-Palermo, ecco un altro mini esodo: staccati 900 biglietti nel settore ospite

Il Palermo di Baldini affronterà l'Entella nella gara valida per l'andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C

"Dai mille di Trieste ai quasi 900 di Chiavari, con ancora un giorno per acquistare i biglietti. Il settore ospiti del «Comunale» è pronto a tingersi di rosanero per il primo round di questo secondo turno nazionale di play-off, in cui il Palermo si prepara a far visita alla Virtus Entella", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul match in programma in Liguria martedì sera.