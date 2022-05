Entella-Palermo, De Rose non c’è: Baldini cerca un nuovo leader. Il ballottaggio…

Martedì 17 maggio, il Palermo di Silvio Baldini affronterà la Virtus Entella senza il capitano Francesco De Rose

"De Rose non c’è, il Palermo cerca un sostituto e un nuovo leader". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero e al prossimo impegno ufficiale. Martedì 17 maggio la squadra di Silvio Baldini affronterà la Virtus Entella fra le mura dello Stadio Comunale di Chiavari senza Francesco De Rose . Il capitano, ammonito nel corso della sfida contro la Triestina , è stato squalificato dal Giudice Sportivo e salterà la gara d'andata del secondo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C.

Tuttavia, "il problema è che la sostituzione di un giocatore come De Rose non può limitarsi solo alla tattica. La personalità e la leadership del capitano, in sua assenza, non può passare in altre mani come la fascia. Quella, simbolica, potrebbe andare ad Accardi". Il difensore palermitano, infatti, dovrebbe tornare a disposizione di Baldini dopo il problema al ginocchio che lo ha costretto alla panchina in occasione del match di ritorno con la Triestina. In teoria, i "vice" sarebbero proprio lui e Floriano, "ma sarebbero comunque due titolari a prescindere dalla presenza o meno di De Rose. Perso lui, il Palermo perde parecchio in termini caratteriali", conclude il noto quotidiano.