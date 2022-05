Entella, Merkaj: “Rigore dubbio. Ritorno? Nessuna paura, vogliamo passare il turno”

Le parole dell'attaccante della Virtus Entella, Silvio Merkaj, a margine del ko rimediato in casa contro il Palermo

"È stata una bella partita ad alta intensità da parte di tutte e due le squadre, noi abbiamo avuto diverse occasioni. La prima con Moro Massolo ha fatto belle parate. Dispiace aver preso gol nei primi 5 minuti del secondo tempo, loro hanno segnato gol su calcio d'angolo e poi su rigore: secondo me molto dubbio. Dopo però noi abbiamo reagito bene e abbiamo accorciato le distanze. Siamo arrabbiati e pronti per questa partita di ritorno in cui sicuramente diremo la nostra. Per me questa partita contro il Palermo non era difficile e non lo sarà neanche quella di ritorno. Sono convinto che riusciremo a fare una grande partita e a superare il turno. Contenti per la risposta del pubblico, si sono fatti trovare pronti a sostenerci oggi. Al ritorno combatteremo anche per loro".