Entella, ecco Tascone: “Progetto ambizioso, non ho esitato. Mi ispiro a De Bruyne”

Simone Tascone era stato uno tra i profili vagliati dal Palermo come potenziale innesto in zona nevralgica, specie in caso di eventuale partenza di Francesco De Rose che pare, con ogni probabilità, destinato a restare alla corte di Silvio Baldini. Il centrocampista ex Turris si è trasferito all'Entella e disputerà da protagonista il campionato di Serie C. Di seguito, le sue prime dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale del club ligure.