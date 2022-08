Elia: “Nostro gruppo bellissimo, Corini ha le sue idee. Ascoli? Spero di segnare”

"Abbiamo un bellissimo gruppo, ci hanno accolto in una maniera incredibile. In B quando hai un bel gruppo fa la differenza. Corini? Ha le sue idee, mi trovo bene con lui. Siamo nella giusta direzione tutti insieme. Cosa mi ha detto papà? Era molto felice ma la prima cosa che gli ho detto io è che non sono venuto qui per essere ricordato come il figlio di Firmino. Sono venuto qua per farmi conoscere come Salvatore Elia. Al mister piace avere gli esterni larghi che attaccano molto. Se posso dare una mano in difesa, lo faccio volentieri. E' stata tutta un'emozione indescrivibile. Rimane il rammarico per non aver esultato contro il Perugia per rispetto della mia ex squadra. Spero di risegnare sabato per poter esultare come si deve. Brunori? Mi trovo molto bene con Matteo, se può darti una mano te la da senza problemi. Abbiamo tante scelte, le viviamo in modo tranquillo. Siamo felicissimi, quando arrivano giocatori forti è importante. La competizione ti aiuta a dare quel qualcosa in più in ogni partita. Formandosi un gruppo forte sappiamo di poter competere con tutte le squadre. La Serie B di quest'anno a parer mio è un A2, fare un gruppo forte è importante per giocarcela con tutte".