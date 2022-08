Elia: “La maglia del gol al Perugia? Papà ne avrà un’altra. Caserta mi ha detto…”

Giorno di conferenza stampa di presentazione per l'esterno d'attacco Salvatore Elia . Il calciatore classe 1999 approdato al Palermo FC di Eugenio Corini , durante la sessione estiva della campagna trasferimenti, ha già avuto modo di mettersi in luce nel match d'esordio casalingo, vinto 2-0 dalla compagine rosanero contro il Perugia di Fabrizio Castori. Salvatore Elia è stato tra i protagonisti del successo del "Barbera" con un gol realizzato, ed uno annullato in precedenza dal VAR per fuorigioco. L'ex Benevento e Juve Stabia figlio di Firmino Elia , ex attaccante del Palermo tra il 1999 ed il 2001, è stato presentato ufficialmente quest'oggi, presso la sala stampa del "Renzo Barbera". Di seguito le sue dichiarazioni.

"L'anno scorso ho visto le finali playoff di Serie C, guardando quelle partite mi sono emozionato per lo stadio pieno. Quando mi ha chiamato il Palermo quest'estate sono stato fortemente influenzato da quello che avevo visto. Serie B? E' il terzo anno che la faccio ma c'è sempre da migliorare per arrivare alla perfezione che comunque non ci sarà mai. Sarò contento al termine della stagione se farò quello che voglio fare nella mia testa che non dico per scaramanzia e se il Palermo raggiungerà obiettivi importanti. La maglia del primo gol contro il Perugia me la sono tenuta io. Mio papà voleva la maglia ma non sono riuscito a dargliela perché per me è una maglia importante. Gliene darò presto un'altra (ride ndr). Se ho sentito Fabio Caserta prima di firmare per il Palermo? L'ho sentito a carte fatte e mi ha detto che mi avrebbe fatto crescere tanto a livello personale questa scelta"