Elia: “Felice per i gol. Mentalmente dato una svolta, ma ci manca ancora qualcosa”

3-3: è questo il risultato della sfida tra Palermo e Pisa andata in scena questo pomeriggio al “Renzo Barbera”. I rosa si fanno rimontare di due gol e dividono la posta in palio con i toscani. Un risultato commentato al triplice fischio dal numero 77 rosanero, Salvatore Elia, intervenuto in conferenza stampa.

“Mentalmente oggi abbiamo dato una svolta perché in settimana abbiamo lavorato per questo, mancano sette giorni per raccogliere i frutti del nostro lavoro. Sono molto felice per i gol, sul primo c'ho creduto tanto partendo dalle retrovie. Quando si crede tanto nell'obiettivo si raggiungono traguardi come i due gol realizzati. Mentalmente abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister, manca ancora qualcosa ed in settimana lavoreremo per migliorare e colmare il gap con quanto finora fatto. Posizione? Il mio compito oggi era marcare alto Beruatto. Sui contro piedi possiamo essere incisivi, il mister vede che ho gamba e mi sprona perché faccia faccia anche la fase di copertura. Dedico i miei due gol alla mia famiglia”.