Elia: “Emozioni forti quando ho ricevuto la chiamata del Palermo. Ho pensato a papà”

"Il mio impatto è stato tanto positivo, sono molto felice. Quando è arrivata la chiamata del Palermo ho avuto delle emozioni fortissime anche per il passato di mio padre che ho vissuto quando ero piccolo. Inizio così forte? Sono arrivato qua determinato per far bene, non mi aspettavo un inizio del genere. Dimissioni Baldini e Castagnini? Io sono un professionista, sono stato tranquillo e non ho avuto nessun timore. Essendo un professionista mi sono adattato subito e mi sono trovato bene con il nuovo direttore e il nuovo mister. Ogni squadra mi ha lasciato qualcosa dentro, Palermo è stata una scelta voluta perché per me è una piazza importante. Se dimostri quello che vali può essere un trampolino importante"