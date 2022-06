Eleven Sports, la community incorona Brunori: è l’MVP della finale di ritorno

Il bomber italo-brasiliano del Palermo è stato eletto MVP della finale di ritorno dei playoff di Serie C

Dopo Roberto Floriano , è Matteo Brunori il più votato come MVP della finale di ritorno dei playoff di Serie C dalla community di Eleven Sports .

La nota piattaforma di streaming, che manda in onda tutte le partite della Lega Pro , ha chiuso poche ore fa il sondaggio che vedeva candidati - oltre al bomber italo-brasiliano - anche Nicola Valente , Francesco De Rose ed il portiere del Padova , Antonio Donnarumma . La scelta, dunque, è ricaduta sul numero 9 del Palermo .

Brunori, già eletto MVP dell'andata dei quarti di finale e della semifinale di ritorno degli spareggi, ha messo a segno il gol che ha chiuso i giochi in occasione della gara andata in scena domenica sera fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", regalando la promozione in Serie B alla compagine siciliana. Si tratta delle rete numero 29 con la maglia rosanero.