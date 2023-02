Eintracht-Napoli, Palermo ultima italiana vittoriosa a Francoforte: Zaccardo decisivo

Eintracht Francoforte e Napoli si sfideranno questo martedì sera per il match valido per l'andata degli ottavi di finale della Champions League. C'è una statistica curiosa sottolineata dalla UEFA: l'ultimo club italiano ad essere uscito vittorioso dal Deutsche Bank Park è stato il Palermo allenato da Francesco Guidolin. La gara risale al 19 ottobre 2006 e si trattò del primo turno della fase a gironi della Coppa UEFA, in cui i rosanero si qualificarono eliminando il West Ham. Ad aprire le marcature per i tedeschi ci pensò Albert Streit, mentre ad inizio ripresa i siciliani pareggiarono i conti con Franco Brienza. Rimonta completata con il gol vittoria di Christian Zaccardo, abile a girare di testa sotto l'incrocio dei pali un cross morbido servitogli da Roberto Guana.