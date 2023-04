Dybala: “Palermo? Sono tornato in città più volte. Mia madre mi chiama ‘picciriddu’ “

Tre stagioni trascorse in maglia Palermo, squadra che lo ha fatto sbocciare alla prima esperienza in Italia. Paulo Dybala racconta, intervenuto ai microfoni di DAZN, il legame con il capoluogo siciliano e il club rosanero. Novantatre presenze e ventuno reti collezionate per l'argentino a Palermo, una promozione in Serie A e l'affetto incondizionato dei tifosi. Ecco le parole del fantasista attualmente in forza alla Roma: