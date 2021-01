Dybala e Cavani, gli agenti chiamano in causa il nuovo Palermo. Il club: “Tentativo di estorsione”

“Dybala e Cavani, il caso degli agenti”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Repubblica-Palermo’. Nel dettaglio, l’entourage dei due ex calciatori rosanero starebbero battendo cassa, chiedendo il pagamento dei debiti non onorati dalla vecchia società, oggi fallita. “Inaccettabili tentativi estorsivi”. Li definisce il Palermo, nella relazione sulla gestione del club presentata all’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio e depositata in questi giorni alla camera di commercio.

Di seguito, un altro passaggio della relazione, in cui l’attuale proprietà ha sottolineato che “a causa del fallimento della U.s. Città di Palermo altri creditori potrebbero essere tentati dal coinvolgerci nelle loro vicende ipotizzando una continuità che, ovviamente, assolutamente non esiste tra la società fallita e la nuova per il solo fatto che utilizziamo gli stessi colori e lo stesso stadio”. Ragion per cui, il club ha affidato ad un legale le valutazioni circa la possibilità di perseguire legalmente.

Lo scorso aprile, la Fifa ha informato il Palermo di aver aperto un procedimento per debiti nei confronti di Horacio Luis Rolla, ex agente di Edinson Cavani, al quale il vecchio Palermo aveva promesso dei soldi dalla cessione al Napoli. Il 18 maggio la commissione Fifa ha respinto le richieste, ma Rolla si è poi rivolto al Tas di Losanna, che deve ancora pronunciarsi. L’altra richiesta è arrivata dall’avvocato Ferrer per conto di Jesus Angel Blanco, a cui l’U.S. Città di Palermo aveva promesso oltre 4 milioni di euro per il trasferimento di Paulo Dybala alla Juventus, con la società di Dario Mirri che ha ribadito la totale estraneità dei fatti.