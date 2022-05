Ds Teramo: “Catanzaro e Palermo favorite per la finale. Baldini ha arma in più”

Le parole del tecnico del Teramo, Federico Guidi, in vista delle due gare d'andata valide per le semifinali dei playoff di Serie C

In vista delle Final Four dei playoff di Serie C, che prenderanno il via entrambe domani con le gare d'andata - rispettivamente - alle 19:00 e alle 20:30, il tecnico del Teramo Federico Guidi ha tracciato un bilancio della stagione appena trascorsa, sbilanciandosi sulle squadre favorite per la promozione in B.

"Penso ci sia grande equilibrio. Il Palermo ha grande entusiasmo, acceso dal mister e dai giocatori, c'è euforia e può essere l'arma in più. La Feralpisalò merita solo complimenti, sia per la società che per i giocatori, per essere riusciti a eliminare la Reggiana, una delle candidate alla B. Fa capire il potenziale di questa squadra. A Catanzaro c'è un pezzo di cuore, avendo cresciuto Iemmello alla Fiorentina. Il Padova lo vedo al livello della Reggiana come forza, era in pole, ma adesso come detto regna l'equilibrio. Per me a oggi le favorite sono Catanzaro e Palermo".

Sulla stagione del Teramo e sul futuro: "Un torneo impegnativo al di là del campo, nel quale abbiamo dovuto far fronte a problemi societari, con la cessione e le vicissitudini della nuova proprietà. Proprio per questo siamo soddisfatti di aver raggiunto la salvezza con due giornate di anticipo. Avremmo meritato qualcosa in più, abbiamo messo in evidenza qualche giovane come Surricchio, ceduto alla Roma. Siamo contenti del percorso fatto. Da qualche mese il club è gestito in amministrazione giudiziaria, stanno cercando di risolvere la situazione. Mi auguro possa uscirne. È una piazza che merita tanto e con una tifoseria fantastica, spero tutto possa risolversi per il meglio".