Droga, neomelodici e mafia: 28 condanne, assolto Jhonny Giordano storico capo ultras di Palermo

L’avvocato: “L’assoluzione di Jhonny Giordano ha consacrato a livello giudiziario l’estraneità dell’ex leader del tifo organizzato rosanero rispetto a qualsivoglia cointeressenza e contiguità con Cosa Nostra”

Dopo l’assoluzione con formula piena ottenuta da Giordano, Mediagol ha contattato l’avvocato Castronovo che ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto. “L’assoluzione di Jhonny Giordano - dichiara l’avvocato penalista - ha consacrato a livello giudiziario l’estraneità dell’ex leader del tifo organizzato rosanero rispetto a qualsivoglia cointeressenza e contiguità con Cosa Nostra. Già il Gip, a seguito della richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere avanzata dall’Ufficio di Procura, ebbe a rilevare l’assenza di quel rapporto sinallagmatico con l’organizzazione mafiosa, che caratterizza l’accusa di concorso esterno. Successivamente, a seguito dell’appello proposto dal Pm avverso il rigetto della misura coercitiva invocata, dinnanzi il Tribunale per il riesame, la difesa ha prodotto un’impotente attività di indagini difensive, attraverso le quali si è dimostrata la liceità della condotta del Giordano, tanto con riferimento alle vicenda dei biglietti (per i quali è stata prodotta certificazione rilasciata ad hoc dalla Siae, dalla quale sono emersi il numero dei biglietti restituiti dall’imputato alla Palermo calcio, in quanto non utilizzati), che riguardo alla lite scoppiata tra diverse frange del tifo organizzato ed alla presunta richiesta di riassunzione avanzata alla nuova società presieduta da Dario Mirri. Ci auguriamo che, avendo avendo ampiamente fornito tutti i chiarimenti necessari per poter meglio delineare i fatti che ci occupano, la sentenza possa diventare presto irrevocabile, in modo da restituire al mio assistito quella serenità che, a seguito della vicenda de qua, aveva smarrito”.