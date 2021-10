Dramma Armando Zamparini: il messaggio di Giovanni Tedesco

L'ex centrocampista del Palermo e il messaggio di cordoglio per la prematura scomparsa del giovane figlio di Maurizio Zamparini

Maurizio Zamparini insieme alla moglie Laura Giordani e all'intera famiglia sta vivendo un vero e autentico dramma in seguito alla prematura scomparsa del figlio Armando. Il giovane, trasferitosi in quel di Londra per motivi di lavoro, è stato ritrovato nella giornata odierna senza vita nella propria abitazione londinese. Non sono mancati i messaggi di cordoglio che hanno travolto positivamente la famiglia dell'ex patron del Palermo: dal club rosanero fino a grandi simboli rosanero tra i quali spicca il nome di Giovanni Tedesco.