Dramma Armando Zamparini, i legali della famiglia: “Si è spento serenamente”

La nota ufficiale dei legali della famiglia Zamparini in seguito alla prematura scomparsa del figlio Armando

In giornata si è consumata un'autentica tragedia, si è infatti spento a soli 23 anni il figlio dell'ex patron del Palermo Maurizio Zamparini. Armando, questo il nome del giovane, è stato trovato senza vita nella propria abitazione di Londra dove si era recato per motivi di lavoro. In merito all'accaduto i legali della famiglia Zamparini hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni ad Ansa.