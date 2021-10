Dramma Armando Zamparini, B. Accardi: “Ci hai trattato come figli, ti siamo vicini”

Il messaggio di cordoglio del procuratore, Giuseppe Accardi, per la prematura scomparsa del giovane figlio di Maurizio Zamparini

Maurizio Zamparini insieme alla moglie Laura Giordani e all'intera famiglia sta vivendo un vero e autentico dramma in seguito alla prematura scomparsa del figlio Armando. Il giovane, trasferitosi a Londra per motivi di lavoro, è stato ritrovato senza vita nella propria abitazione londinese nella giornata di giovedì. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore alla famiglia dell'ex patron del Palermo. Tra questi figura anche quello del noto procuratore Beppe Accardi il quale, attraverso un messaggio diffuso tramite il proprio profilo Facebook, ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza all'ex presidente rosanero.

"Caro Presidente Zamparini, tutti noi genitori, ma anche tutti noi figli tuoi adottivi, si perchè anche nei tuoi momenti di invazzatura, ci trattavi da figli, non possiamo minimamente immaginare il dolore che stai provando con la tua famiglia, le parole, anche se le cerchi non le trovi, non c’è sollievo in questo momento, non ci sono spiegazioni, quello che posso dirti è che tutti noi ti siamo vicini nel dolore, a te ed alla tua famiglia, cercate di trovare qualcosa che oggi suona come un’illusione, ma vi auguro di trovare quella forza che vi possa fare andare avanti, R.I.P. IN PACE E VOLA IN CIELO FRA GLI ANGELI, CONDOGLIANZE PRESIDENTE".