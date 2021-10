Doda: “Tutto sul mio ruolo. Il gruppo c’è, possiamo fare qualcosa di importante”

Le dichiarazioni rilasciate dall'esterno del Palermo in vista della sfida contro la Turris, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Liguori"

Dopo la vittoria conquistata contro il Foggia di mister Zeman , il Palermo si appresta a tornare a giocare in trasferta. Domenica 17 ottobre, alle ore 14:30, gli uomini di Giacomo Filippi affronteranno allo Stadio "Liguori" di Torre del Greco la Turris , reduce dalla sconfitta rimediata sul campo del Bari . Intervistato ai microfoni di "Radio Time" nel corso di "Time Sport", l'esterno del Palermo Masimiliano Doda ha detto la sua sul momento della compagine siciliana, analizzando le prospettive rosanero in vista del prosieguo di stagione.

"Nasco come terzino destro, quindi la fase che prediligo di più è quella difensiva. Ma adesso sto giocando più da laterale di centrocampo, dunque devo migliorare senza dubbio in fase offensiva. Il morale dello spogliatoio al momento è a mille, dobbiamo cavalcare questa onda di entusiasmo e dare il massimo partita dopo partita. Da quando ho iniziato a fare il terzino mi sono sempre ispirato a Dani Alves, guardo molto la Serie A ma anche la Premier League. Il gruppo c'è e le basi ci sono, è giusto pensare solo al campo e credere di poter fare qualcosa di importante. Lo spirito e l'ambiente che si respira è davvero alto", ha dichiarato Doda, che in occasione del match valevole per la nona giornata del campionato di Serie C-Girone C scenderà ancora una volta in campo dal primo minuto.