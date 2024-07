Dionisi: “Spirito di squadra ok, tutto su Segre. La rosa verrà completata”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, a margine dell'amichevole contro la Rappresentativa Sondrio.

Mediagol ⚽️ 13 luglio 2024 (modifica il 13 luglio 2024 | 17:42)

Termina con il risultato di 10-0 il test amichevole del Palermo, andato in scena questo pomeriggio sul campo di Livigno, contro la Rappresentativa Sondrio. A trovare la rete, oltre il capitano Matteo Brunori, anche Filippo Ranocchia, Francesco Di Mariano, Giuseppe Fella, Alessio Buttaro e Federico Di Francesco. Doppietta per Roberto Insigne e il giovane attaccante classe '04 Giacomo Corona. Test analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine rosanero, Alessio Dionisi.

"Ho chiesto ai ragazzi e che ho visto è lo spirito di squadra. Non ci siamo mai disuniti, se devo trovare un difetto abbiamo concesso un'occasione da gol con troppa facilità, se devo trovare delle cose positive sono tante, fermo restando che lavoriamo tutti insieme da dieci giorni, qualcuno anche meno. Dobbiamo trovare cose positive per continuare, cose negative per migliorare. Dobbiamo partire dallo spirito di squadra, in quello ci dobbiamo ritrovare sempre in tutta la stagione. Poi se siamo squadra, abbiamo le qualità per uscire fuori anche dai momenti di difficoltà. Perché in un campionato equilibrato come quello di Serie B le difficoltà ci saranno. Se saremo squadra le supereremo. Poi le linee di passaggio le abbiamo provate, non abbiamo forzato le giocate, abbiamo avuto una buona lettura, ho visto un buon spirito di squadra senza palla. Sono cose positive anche se l'avversario non era al nostro livello.

Non vorrei citare nessuno, siamo tutti sotto esame e dobbiamo tutti dimostrare ogni giorno. Non era un esame per nessuno ma un test di valutazione dopo quello che abbiamo provato dal primo giorno ad oggi. Le valutazioni sono fatte a prescindere dalla partita di oggi. Mi è piaciuto lo spirito da parte di tutti. Segre? Jacopo credo non si sia fatto nulla, ma non riusciva a giocare quindi abbiamo deciso di sostituirlo. L'entusiasmo? E' bellissimo trovare i tifosi del Palermo, questa passione dobbiamo continuare ad alimentarla. Sono sicuro che ci aiuteranno sempre. Noi dovremo dare per poi ricevere.

Dobbiamo fare valutazioni a prescindere dal risultato e dalla partita, poi tra due partite giocheremo col Monza che è ad un livello superiore rispetto a noi. Non dobbiamo essere troppo critici in quel caso, troppo ottimisti oggi. Di cose positive però ne ho viste. Non entro nel merito di quello che è successo l'anno scorso, dobbiamo dar continuità partendo dallo spirito di squadra che va alimentato. Ora può sembrare facile, ma vedere oggi chi corre indietro nonostante un risultato per noi importante, chi mette la corsa a disposizione della squadra, è una cosa positiva. Lo spirito mi sta piacendo, lo dobbiamo alimentare e costruire perché ce lo ritroveremo quando le cose andranno meno bene. Devi stare dentro tutti i momenti, lavoriamo per questo. La squadra ha qualità, che verrà aumentata: non è completa, ma verrà completata. Dobbiamo partire da quello che c'è, migliorarlo, e chi arriverà dovrà avere la stessa disponibilità e motivazione di chi c'è".