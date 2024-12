Dionisi: “Partita positiva, ma non è la svolta. Gomes e gli attaccanti…”

“Partita positiva per qualità del gioco, non la migliore ma avevamo di fronte una squadra forte che concede poco. L’episodio ci è girato, abbiamo creato tanto nel primo tempo, nel secondo potevamo essere più fluidi nel gioco”. Lo ha detto Alessio Dionisi, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro lo Spezia. “I ragazzi sono stati bravi, hanno giocato con sicurezza, fiducia, qualità. Il risultato ci può aiutare, ma non è una svolta. Abbiamo vinto una partita, abbiamo abbinato la prestazione da 7 con un risultato da 10. Dobbiamo mixare le cose, ovviamente preferisco com’è andata oggi. Sono contento per i ragazzi e per l’ambiente. Oggi non inizia un altro campionato, è sempre lo stesso. Abbiamo sciupato qualche occasione, poi merito anche al portiere dello Spezia. Stiamo seguendo una linea da un po’ di tempo, si vede che c’è un’identità. La vittoria è arrivata più per merito nostro che per demerito loro. Vittoria che serviva. Prossima partita molto difficile. Siamo squadra di B con storia e proprietà importante ma pur sempre una squadra di B. Gomes? Giocano quelli che spingono, ma ho detto anche che alcuni che non giocano spingono altrettanto. Claudio ha fatto benissimo quando è entrato, per me è un titolare. Però anche Ranocchia è un titolare, come Segre e Verre. Vasic sta crescendo tantissimo. Nel futuro Pippo e Claudio potranno anche giocare insieme. Claudio non era contento, si è allenato bene, e lo ha dimostrato quando è entrato. Cerco di sbagliare il meno possibile nelle scelte”.