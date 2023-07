Dionigi: “Serie B? Ecco cosa mi aspetto. Il Palermo sarà squadra di vertice”

"Il potere economico estero è superiore, noi siamo fuori concorso. Anche se proprietà straniere stanno stanno investendo in Italia, in Inghilterra il livello è superiore e adesso c’è anche l’Arabia". Lo ha detto Davide Dionigi, intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". Diversi i temi trattati dal tecnico originario di Modena, ex fra le altre di Brescia e Cosenza: dal trasferimento all'estero di calciatori del calibro di Tonali (Newcastle), Vicario (Tottenham) e Brozovic (Al-Nassr), al prossimo campionato di Serie B 2023/2024, al via sabato 19 agosto. Na non solo...