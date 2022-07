Diana: “Palermo più pronto, ma noi bravi a restare in gara. Rigore? Niente polemiche”

"Sono soddisfatto, non del risultato. Mi aspettavo un Palermo più pronto di noi, tra po o inizia il campionato. Avevamo molte defezioni, abbiamo provato a giocare con elementi diversi. Abbiamo sofferto molto all’inizio, poi stavamo riuscendo a metterla in carreggiata. Il rigore per loro non so se ci fosse, ma ormai è andata non iniziamo a fare polemiche su queste cose. Loro erano chiaramente una squadra atleticamente più pronta, fresca e aggressiva. L’importante era tenere botta e non fare figuracce, la prestazione mi ha soddisfatto, siamo rimasti in partita fino alla fine. Il mio campionato inizia il 28 agosto, è quella la data in cui dovremo farci trovare pronti".