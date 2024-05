Diakitè: “Volevo il Palermo. Serie A? Possiamo arrivare in fondo”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore rosanero al termine della sfida contro la Sampdoria, andata in scena venerdì sera al "Barbera".

"Ho voluto fortemente venire a Palermo". Lo ha detto Salim Diakitè , intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro la Sampdoria , andata in scena venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera". La doppietta personale del difensore del Palermo , approdato nel capoluogo siciliano nel corso della sessione invernale di calciomercato dalla Ternana , ha deciso il turno preliminare dei playoff di Serie B .

"Ho fatto tre anni e mezzo a Terni bellissimi, ma volevo di più, volevo quello che sto vivendo qui stasera (ieri, ndr). Bisognava provare a vincerla, non potevamo scendere in campo pensando di accontentarci del pari perché siamo ai playoff e giochiamo davanti a oltre 32mila spettatori. Se crediamo nella Serie A? Noi ci crediamo, crediamo di poter arrivare fino alla fine. Ma sappiamo come va il calcio. Testa bassa e pensiamo al Venezia", le sue parole.