Diakitè: “Bari ostico, ma vogliamo vincere. Barbera pieno 12esimo uomo in campo”

"Devo ringraziare tante persone, me in primis. Sono venuto qui in Italia, non era facile all'inizio. Ringrazio tutta la mia famiglia e gli allenatori che ho avuto sia in Serie D che in Serie C. Ringrazio anche tutta la gente di Terni che mi ha fatto sentire a casa. Mi chiamano Ninja per il modo di giocare: cattiveria, voglia e determinazione. Non ho sentito Guana, ci sono stati troppi movimenti negli ultimi giorni. Graves e Buttaro due bravi giocatori. Ho giocato con Coulibaly l'anno scorso, quest'estate mi scriveva per sapere se sarei venuto a Palermo. E' contento per il mio arrivo. Venerdì ci aspetta una partita molto difficile, il Bari è una grande squadra. Ma pure noi lo siamo, vogliamo vincere. Qui quando lo stadio è pieno giochi in dodici e non in undici. Aspettiamo i tifosi allo stadio carichi. Non ho bisogno di parlare con il mister, lui lo sa che io sono il Ninja e posso giocare dappertutto".