Di Marzio: “Pelligra vuole battere il Palermo del City Group. Catania? Merita la A”

"Conosco il tifoso catanese, quando invadi Roma in 50mila puoi benissimo fare 15mila spettatori anche in Serie D. Quasi in coincidenza Catania e Palermo hanno visto la luce, sebbene con strategie diverse. Pelligra vuole portare in alto questo club, costruire una società forte nel tempo e battere proprio il Palermo degli arabi. Posso assicurare che con Grella e Pelligra, Catania ha fatto due grandissimi acquisti. Gianni? Papà sarebbe stato tanto felice. Vedere il suo Napoli in testa a giocarsi lo scudetto ed il Catania rispondere in una stagione così particolare di ripartenza. Io proietto i suoi sentimenti dall’alto e ne sono fiero. L’anno prossimo sarà il 40/o anniversario della storica promozione in A del Catania di papà. Avevo nove anni, ricordo bene la marea di gente che, all’aeroporto, inneggiò «Di Marzio! Di Marzio!». Ero in braccio a lui, mi emoziono ancora oggi. Faccio i complimenti al Catania, probabilmente diventerà materia di studio. Hanno costruito tutto da zero, comprando più di 25 giocatori e gettando nuove fondamenta al club. Mi auguro abbia tanti successi e possa crescere fino a farsi riconoscere in Italia e in Europa. Perché Catania attira gli imprenditori? Perché Catania dovrebbe stare stabilmente in A, non ha nulla a che vedere con la serie D o la C stessa. A Cittanova, ma in generale in ogni trasferta".