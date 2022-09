Di Mariano: “Venire a Palermo fantastico. Momento complicato? Serve tempo”

Giornata di presentazioni in casa Palermo dove, questa mattina, il neo acquisto rosanero Francesco Di Mariano ha parlato in conferenza stampa ai microfoni dei cronisti presenti, soffermandosi sul suo approdo in Sicilia avvenuto durante la sessione estiva di mercato 2022/23.

"Trattativa? Tanti pensano sia iniziata all'inizio del mercato ma lì non c'era nulla di vero. Quando la proprietà ha varato su Corini si sono intensificati i contatti. Mi hanno contattato tanti club ma la volontà mia e del mister era questa. Questo gruppo l'anno scorso ha fatto qualcosa di grandioso, si respirava entusiasmo. Venire qua a Palermo da palermitano e far parte di questa rinascita è fantastico. Questo è il mio settimo anno di B e negli ultimi due anni ho vinto il campionato, ne ho passate tante. Momento complicato? Siamo all'inizio, è un Palermo nuovo che sta crescendo. Stiamo cercando di trovare coesione e identità, ci vuole del tempo. Ci sono 14 giocatori nuovi, la cosa importante è rimanere positivi e cercare di lavorare sugli errori. Non possiamo pensare a quello che è successo ma dobbiamo avere una reazione. L'unica strada che conosco è il lavoro e bisogna crederci. Se non ci si crede non serve a niente".