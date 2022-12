Di Mariano: “Totti e quel consiglio, mio zio Schillaci ha un rimpianto. Brunori…”

"Quando e mio zio Totò Schillaci ci vediamo mi chiede sempre come va, ma non va mai oltre. Il suo rimpianto è quello di non aver mai indossato la maglia del Palermo". Lo ha raccontato Francesco Di Mariano, intervistato ai microfoni di Calciomercato.com. Fra i temi trattati dall'attaccante del Palermo anche la scelta di indossare la maglia numero 10. "La maglia numero 10? E' solo un numero. Quello che conta davvero è quell'aquila davanti al petto che rappresenta una storia di più di 120 anni. Questa maglia va sempre onorata, per i tifosi e quelli che hanno dato tutto per questo club", le sue parole.