Di Mariano: “Sogno la A con il Palermo, ma ora serve lavorare. Il ko a Reggio…”

"Playoff? Io all'inizio penserei a raggiungere il prima possibile i 35-40 punti. Ci saranno sorprese, ci sono almeno 15 squadre che lottano per i primi posti. Dobbiamo avere l'umiltà prima di pensare a questo. I giocatori importanti non vincono da soli, bisogna creare prima la squadra. Io sono il primo a volere arrivare in A con il Palermo, qui verrebbe chiunque a piedi. Quest'anno abbiamo una società importante ma è una rinascita quindi dobbiamo vivere la cosa step by step. Trasferta di Reggio Calabria? Dal campo a parte i primi dieci minuti in cui siamo partiti male dopo il problema nostro è stato che quando abbiamo preso il primo gol è mancato equilibrio. Abbiamo provato il 4-3-3 negli ultimi giorni, ci sta sbagliare qualche automatismo. Abbiamo comunque creato diverse azioni. Guardando il lato positivo, a livello di possesso palla abbiamo creato. Hanno fatto gol su errori nostri e su palla inattiva. Bisogna partite da lì, dalla fase di possesso. Abbiamo sbagliato qualche gol sia io che Brunori. In fase di non possesso siamo stati disordinati, abbiamo provato pochissimo il 4-3-3 negli ultimi giorni. Dobbiamo semplificare la fase di non possesso. Il mister vuole giocare a calcio, dobbiamo costruire piano piano. Abbiamo i giocatori gusti per farlo, è una squadra composta da un mix di ragazzi giovani e gente esperta. Qua c'è entusiasmo, l'ho percepito vedendo le partite dei playoff di Serie C. Quando sono arrivato qui ho notato questo e mi è piaciuto. I ragazzi vecchi stanno facendo di tutto per farci integrare, noi dobbiamo portare la nostra esperienza. Amalgamandoci poi i risultati possono arrivare. Dobbiamo guardare le cose positive, guardare indietro non porta a niente. Bisogna essere il più positivo possibile".