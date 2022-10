Di Mariano si sblocca: “Che gioia il gol, abbiamo cambiato intensità mentale”

"E' un'emozione importante, non potevo chiedere di meglio, anche segnare sotto la nord". Lo ha detto Francesco Di Mariano al termine della gara contro il Pisa, come riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". L'attaccante del Palermo, autore della rete dell'1-0, la prima con la maglia rosanero, ha analizzato la prova offerta dalla compagine siciliana in occasione del match andato in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. Palermo due volte avanti, poi la rimonta nerazzurra prima del palo nel finale di Luca Vido.