Di Mariano: “Non digerisco il ko di Cosenza. Segnare sotto la curva Nord? Da brividi”

“Il ko di Cosenza deve fare male ci deve fare arrabbiare. Ancora non l’ho digerito. Potevamo vincerla, gli episodi non sono stati favorevoli, ma non dobbiamo pensarci. La cosa importante, in queste due settimane, è ricordarci cosa abbiamo fatto prima di questa partita. L’atteggiamento è stato quello giusto. È stato quello delle scorse partite. Bisogna lavorarci un po’ su e pensare subito alla sfida col Venezia, che sarà delicatissima. Loro hanno una squadra importante, conosco molti loro giocatori, ma giochiamo in casa nostra. L’obiettivo l’ha dato il City Group. Noi dobbiamo solo pensare a consolidare la categoria. Che non vuol dire fermarsi una volta raggiunta la salvezza, non significa che il Palermo non debba sognare. Sul campo si può vincere come perdere, l’importante è non sbagliare l’atteggiamento, altrimenti fai le figuracce come a Terni. E non te le puoi permettere”.