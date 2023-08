Di Mariano: “L’obiettivo è lottare per la Serie A. Modulo e ruolo che preferisco…”

“L’obiettivo è essere competitivi per lottare per la Serie A”. Così Francesco Di Mariano, attaccante del Palermo, intervenuto in conferenza stampa dalla sede del ritiro estivo di Pinzolo, dove la squadra di Eugenio Corini continua a lavorare in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie B. Focus sul 4-3-3 in cui il calciatore palermitano ricoprirà il ruolo di esterno d’attacco. Dopo il grave infortunio della scorsa stagione, il percorso di reintegro in gruppo di Di Mariano ha subito un rallentamento a causa di una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra. L’ex Venezia prosegue il proprio lavoro personalizzato per rientrare il prima possibile pienamente in gruppo. Ecco, di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal classe 1996 in conferenza stampa.